Stare bassi, difendere in maniera disciplinata, falli intelligenti e freddezza sotto porta: si dice che i punti di forza dell'Union Berlino, che ieri ha stoppato sull'1-1 il Bayern Monaco, possano essere gli stessi dell'Inter prima avversaria dei bavaresi in Champions League. Anche se il tecnico Julian Nagelsmann, al termine del match di Köpenick, tiene a precisare: "L'Inter gioca in modo un po' diverso. Ha dei bei movimenti, ma ora non entro nei dettagli, altrimenti potrebbero fare qualcosa di diverso. Non credo però che i milanesi si limiteranno solo a difendere. Il nostro livello di energia deve essere come quello delle partite precedenti".