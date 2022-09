Il magazine tedesco Sport Bild ha intervistato il giovane centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala, che tra i vari argomenti ha ovviamente parlato della grande sfida di questa sera a San Siro: "L'Inter è una grande avversaria, non sarà facile. Non sottovaluteremo nemmeno il Viktoria Plzen. Vogliamo dare l'esempio nella fase a gironi. L'obiettivo? Semifinali o finale. Vogliamo vincere la regina delle Coppe, abbiamo una grande squadra. Niente ci ostacola se giochiamo come sempre. Crediamo tutti di poter vincere il titolo. Quando sentivo da ragazzino l'inno della Champions e vedevo tutti i migliori giocatori in piedi uno accanto all'altro, era sempre qualcosa di speciale. Il fatto che io stesso ci sia ora è davvero fantastico. È sempre un momento speciale".