Ad esprimersi ai canali ufficiali del Bayern Monaco in vista della partita di questa sera contro l'Inter c'è anche Lucas Hernandez, difensore del club bavarese che affronterà la sfida vissuta solo qualche giorno fa dal fratello Theo, terzino del Milan: "Non vediamo l'ora di giocare, siamo pronti per questa partita e per questa edizione della Champions League. Ho parlato ovviamente con mio fratello, mi ha detto che l'Inter è una squadra forte con tanta intensità. Mi ha augurato il meglio. Il girone è molto difficile, ma noi siamo il Bayern e vogliamo vincere tutte le partite. Il morale è alto, ci siamo allenati con tanta energia e siamo pronti".