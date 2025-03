Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, parla oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa dell'Union Berlino in Bundesliga (fischio d'inizio alle 15.30). Tra le prime novità in vista della prossima gara, l'assenza di Kim Min-jae per infortunio.

"Spero non ci vorrà molto, ma starà fuori le prossime settimane - dice Kompany - Stava lottando con il tendine d'Achille, è qualcosa che si sapeva. Speriamo che prima o poi sarà di nuovo disponibile. Dobbiamo assicurarci di non abusarne con il carico di lavoro che ha già avuto. Speriamo che non sia qualcosa di troppo preoccupante".

Kompany ha parlato anche del fresco rinnovo contrattuale di Joshua Kimmich. "Sono sempre felice quando si può parlare solo di calcio. Quella discussione ora è finita e adesso si parla solo il calcio, è la situazione ideale. L'importante è quello che fanno i giocatori in allenamento, nello spogliatoio e nel fine settimana. Jo ha fatto molto bene. Sono contento per Jo e per il club".