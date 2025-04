A pochi giorni dal ritorno dei quarti di finale di ritorno di Champions League contro l'Inter, Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, parla ai microfoni di Blickpunkt Sport dicendosi fiducioso per l'appuntamento di mercoledì a San Siro: "Visti gli infortuni, è importante avere una mentalità forte. È l'unico modo per vincere la partita, se tutti i giocatori eccellono. Sono pienamente d'accordo con quello che dice Müller: non abbiamo bisogno di un miracolo, abbiamo bisogno di una prestazione eccezionale".