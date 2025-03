Nel corso della sfida tra Canada e Stati Uniti vinta 2-1 dai canadesi, si è fermato per infortunio Alphonso Davies dopo soli 11' di gioco. Da capire l'entità del problema fisico del giocatore del Bayern Monaco, che l'8 aprile affronterà l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

"Non ho il report completo del medico, lo stanno valutando - ha dichiarato a fine gara il vice-allenatore Mauro Biello -. Penso che sia stata una botta. Ha sentito qualcosa e non voleva rischiare in quel momento. Era malconcio già dall'altra partita contro il Messico, quindi ha deciso che la cosa migliore per lui era di uscire".