Dopo l'intervento del presidente Sticchi Damiani, anche l'allenatore del Lecce, Marco Baroni presenta la sfida di domani con l'Inter in conferenza stampa: "La squadra sta bene, si è preparata ad una partita difficile, dove però c'è tanta voglia di fare bene contro una squadra fortissima, non soltanto in Italia. Sono indisponibili Baschirotto (squalificato), Dermaku e Pongracic ai quali si aggiunge anche Persson".

Come si affronta l'Inter? C'è da preoccuparsi di Lautaro?

"Non soltanto di lui (ride, ndr). Quelle come questa sono partite difficili, perché troviamo una squadra molto motivata e vengono da una sconfitta. Difficilmente squadre come loro sbagliano due volte. Noi ci metteremo del nostro con grande gioia, entusiasmo e voglia di fare bene".

I tifosi del Lecce saranno a San Siro, è un'arma in più?

"Sicuramente sì, è una grande occasione per tutti. Lo spettacolo deve essere anche in campo, dove daremo il massimo per regalare loro soddisfazioni".

Che tipo di valutazioni di formazione ha fatto?

"Siamo molto contenti della rosa che abbiamo a disposizione, anche dei nuovi arrivati che si sono inseriti bene all'interno del gruppo, fatto di giovani con grandi valori. Cassandro sta migliorando allenamento dopo allenamento. Maleh ha bisogno di continuità in campo e lo sta ritrovando. Sia lui che Blin hanno avuto qualche piccolo problemino, ma devo ancora fare delle valutazioni".