Qual è il sentimento prevalente in questo momento? "Dobbiamo avere una visione e costruire, per fare questo occorreva una prestazione importante dal punto di vista fisico e mentale e l'abbiamo fatto. Non era facile esordire in Serie A contro l'Inter e andare sotto dopo un minuto, sono una delle squadre più forti del campionato. La squadra è rimasta compatta, abbiamo trovato poi le giuste distanze, siamo rientrati bene nel secondo tempo. Un vero peccato, perché sapevamo che avremmo sofferto sulle palle inattive. Dispiace tanto, ho cercato anche di dare un segnale alla squadra per non abbassarsi. Abbiamo speso tanto, rimane la prestazione importante ed era quello che ci serviva. Solo così possiamo dire la nostra in un campionato difficile come questo".

Il tecnico del Lecce Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match perso al Via del Mare all'ultimo secondo. Le sue parole:

Avevate pensato che Inzaghi potesse schierare Dimarco dal primo minuto?

"Sapevamo tutto dell'Inter, se non c'era Dimarco sull'azione del primo gol c'era Gosens o Bastoni. Quel cross si può prendere, giocano con i quinti in ampiezza, non dobbiamo però essere timorosi. Loro ti creano queste situazioni, io ho visto una squadra che mi è piaciuta. L'Inter non la puoi contenere bassa, abbiamo cercato di stare su nel secondo tempo, potevamo gestire meglio la palla in alcune occasioni".

Ha colpito la personalità dei giovani, è questo uno dei punti di forza in questa stagione?

"Il calcio non ha età, c'è bisogno di lavoro e qualità. Non ci mancano. Questi ragazzi hanno una grande opportunità, chi va forte, chi mi dà garanzie va in campo. Non guardo la carta d'identità. Credo che la società abbia tracciato già una linea, dobbiamo solo lavorare tutti assieme. Questo pubblico oggi è stato oggi, non meritava di perdere all'ultimo secondo. La salvezza è lontanissima, dobbiamo lavorare gara dopo gara per costruire".