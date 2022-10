Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, è il secondo a presentarsi nella sala conferenze del Camp Nou per offrire il suo punto di vista sul pazzo 3-3 maturato contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInternews.it:

Come ti spieghi questa partita?

"Il primo tempo è stato eccellente, la partita è stata preparata molto bene in questo senso. Nella ripresa abbiamo fatto errori, come sull'1-1 che ci ha fatto andare giù mentalmente, idem il secondo gol che non deve succedere. Questi sbagli si pagano, abbiamo tirato fuori il carattere ma non ce l'abbiamo fatta. Se non batti l'Inter in casa, non meriti di passare. Ci sono possiblità remote di qualificazione, ma non dipende più da noi. C'è un barlume di speranza, ma gli errori in Champions si pagano".

Come si può risollevare la squadra dopo un colpo duro come quello di oggi?

"E' un colpo durissimo, crudele. Pensiamo al Clasico, recuperiamo le forze da domani per cercare di battere il Real. Ci sono altre gare, ora pensiamo al campionato dove vogliamo continuare a essere leader. Noi siamo stati la nostra miglior versione in Champions, ma ci sono le altre competizioni. E' una realtà simile all'anno scorso, dobbiamo tirare avanti perché la stagione è lunga".

Credi che Piqué e Busquets abbiano reso poco?

"Siamo un gruppo. Se sbaglia la difesa, sbaglio anche io. A voi piace puntare il dito su questo o quel giocatore, io dico che la responsabilità è tutta mia. Avevamo parlato degli inserimenti di Barella, non abbiamo tenuto la giusta concentrazione. Se perdi in casa, è colpa tua".

Il Barcellona è molto lontano dalle big d'Europa. Che messaggio manda ai tifosi?

"Come culé sono deluso, triste e arrabbiato. L'anno scorso c'era la sensazione che non ce l'avremmo fatta, quest'anno sono stati errori nostri. Ci siamo lasciati sfuggire di mano le partite soprattutto a Monaco e a Milano per degli errori. Dobbiamo essere autocritici. Siamo migliorati, se andremo in Europa League sarà per demeriti nostri. E questo è più doloroso".

Sei soddisfatto di ciò che vedi in campo?

"Il primo tempo è stato brillante, così come era accaduto col Celta, facendo bene la pressione alta. E' una martellata crudele per noi, ci sono stati momenti in cui sono stato soddisfatto, non del risultato".