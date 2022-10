Il tecnico del Barcellona Xavi fotografa la partita pareggiata contro l'Inter che complica e non poco i piani di qualificazione agli ottavi dei blaugrana: "Errori difensivi così gravi squadre come Inter e Bayern Monaco non te li perdonano. Non siamo ancora fuori dalla competizione, ma ora diventa tutto più difficile. La squadra, comunque, ha dato tutto e si è visto", ha detto a Sky Sport.