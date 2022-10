"Ci giochiamo entrambe il futuro della Champions in una partita molto importante, anche se non ancora decisiva". Intervistato da Sportmediaset, il tecnico blaugrana Xavi si proietta così alla sfida di questa sera tra Inter e Barcellona, con i nerazzurri in un momento non certo positivo: "Questo li rende più pericolosi e temibili, spesso questi momenti di necessità aumentano la motivazione. Lewandowski? Robert è un crack mondiale, è uno spettacolo vederlo giocare e come aiuta il gruppo e la squadra. A San Siro sarà un grande spettacolo perché si affronteranno due grandi squadre".