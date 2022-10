A Prime Video parla anche Pedri, centrocampista del Barcellona. "Mi aspetto un'Inter molto attenta in difesa, che scenda in campo con il baricentro molto basso con l'obiettivo di fermarci. E poi mi aspetto un Barcellona che tenga molto possesso e che faccia girare bene la sfera provando a cercare lo spazio per fare male - dice il centrocampista catalano -. Sarà come una finale e noi dobbiamo provare a vincere, non ci basta il pareggio. Dobbiamo riuscire a segnare un gol in più degli avversari, questo è quello che conta".