Parlando al canale ufficiale del club catalano, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha mandato un appello a tutti i soci e tifosi del club blaugrana in vista della gara di domani sera contro l'Inter, invitando tutti a presentarsi al Camp Nou in largo anticipo: "La sicurezza aprirà le porte in tempo utile, abbiamo bisogno che tutti si facciano sentire perché la squadra vinca".