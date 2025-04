Alla vigilia della gara di domani sera contro l'Inter, Dani Olmo, uno dei tanti assi nel mazzo del tecnico del Barcellona Hansi Flick, parla della sua esperienza nella Masia, il vivaio blaugrana, e delle sue ambizioni in un'intervista rilasciata al magazine della UEFA 'The UCL Show': "Sono partito dieci anni fa e sono tornato quest'anno, qualcuno dice che ho chiuso il cerchio. Sono entrato alla Masia che avevo 14 anni, mi ha aiutato a crescere. Non sei più coi tuoi genitori, devi fare tutto da solo. I ragazzi che escono dalla Masia non sono cloni, anche se imparano la filosofia del Barcellona. Chi esce impara le cose che lo possono aiutare per migliorare".

Dopo aver raccontato della sua esperienza alla Dinamo Zagabria e all'RB Lipsia, il ritorno a casa: "Mi sembrava impossibile arrivare in prima squadra quando ero piccolo, ecco perché essere qui è una grande sfida. Ogni giorno in cui vesto la maglia del Barcellona è speciale, ma per me è solo l'inizio: voglio proseguire il mio percorso, far vedere il mio gioco e conquistare titoli con questa maglia".