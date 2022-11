È Giorgio Scalvini il giocatore scelto dall'Atalanta per presentare l'imminente lunch match con l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "La frenata delle ultime partite non ci mette pressione, anzi è una motivazione in più per riscattarci e fare bene oggi - dice il difensore della Dea -. Non sarà semplice. Abbiamo preparato la partita come sempre, analizzando gli avversari. Abbiamo tutto per poter fare una buona partita: è importante reagire. A livello personale non mi aspettavo di fare così tanta strada, penso sia solo merito del lavoro e di tutti gli insegnamenti che ho ricevuto".