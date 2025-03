Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla ai microfoni di DAZN per presentare l'imminente big match contro l'Inter: "L'affetto della gente è qualcosa che ci accompagna da sempre. In questi anni abbiamo fatto cose straordinarie, ma mai a 10 giornate dalla fine l'Atalanta era arrivata in questa posizione. È giusto vivere una serata così nel nostro nuovo stadio, ce la vogliamo godere fino alla fine".

Ieri si è commosso per i tifosi a Zingonia?

"Siamo cresciuti grazie all'Atalanta, conosciamo tutto del nostro centro sportivo ma è molto bello vedere l'affetto della gente. Abbiamo una grande responsabilità: fare il massimo per questa società che sentiamo nostra".

Che partita ti aspetti?

"Sarà straordinaria, giochiamo contro una squadra tra le tre/quattro più forti d'Europa. Per noi sarà una grande test, una partita da Champions League".

Quanta connessione c'è verso l'obiettivo?

"Siamo una famiglia, a volte ci sono delle discussioni ma si va oltre per il bene comune. È bellissimo vedere il mister che abbraccia un giocatore quando lo sostituisce, che sia Lookman o un altro. La fortuna nostra è avere dei gruppi fantastici e dei ragazzi che vogliono molto bene all'Atalanta".

Difficile immaginare un'Atalanta senza Gasperini.

"È 9 anni che siamo col mister, è più di un matrimonio. Qualsiasi discorso verrà affrontato con calma e serenità a fine anno, sempre cercando di fare il massimo per l'Atalanta. Con il mister c'è grande rispetto, abbiamo un rapporto eccezionale dopo tutti questi anni".