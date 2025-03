Raggiunto da Calcio e Finanza alla vigilia del big match contro l'Inter, Umberto Marino, Direttore Generale dell'Atalanta, inquadra l'appuntamento di domani sera al Gewiss Stadium: "Tutto il club sta vivendo i giorni di avvicinamento alla partita con l’Inter, che sarà per noi l’ennesima grande sfida degli ultimi anni, con il giusto spirito ma anche con l’entusiasmo che ha da sempre accompagnato il percorso di crescita della nostra società sotto la guida della famiglia Percassi".

"La squadra è come sempre pronta a dare il massimo e a onorare al meglio questo big-match che, grazie a DAZN e alla trasmissione della gara in chiaro, potremo condividere e vivere con un numero ancora maggiore di tifosi - aggiunge -. Il fatto che una sfida importante come quella di domenica venga trasmessa gratuitamente dimostra una apprezzabile sensibilità rispetto al valore sociale oltre che sportivo del calcio italiano".