Gian Piero Gasperini commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter della sua Atalanta ai microfoni dei canali ufficiali della Dea : "Partita combattuta, dove abbiamo sofferto indubbiamente la loro maggiore freschezza. Abbiamo dovuto difendere molto ma abbiamo avuto anche occasioni veramente notevoli per passare in vantaggio . Questo è un po' il calcio, globalmente non è stata la prestazione che volevamo fare. Forse siamo arrivati affaticati dalle partite di campionato; ci dispiace ma faremo tesoro di questa partita.

C'è amarezza per la prestazione, non per il risultato: l'Inter è una grande squadra. E non dico la prestazione di tutti, in difesa la prova di tutti c'è stata. Forse c'era fatica nelle gambe, può succedere".