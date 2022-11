Quanto ti manca la Champions League? "E' la competizione in assoluto, un'altra vetrina. Però tanti club sono rimasti fuori per anni, noi cercheremo di costruire una squadra che in futuro possa tornare. Per noi è un traguardo straordinario, sono cose che non possono ripetersi facilmente".

Mancato cinismo? "Nel finale siamo venuti fuori bene, quando dico che è un momento sfortunato penso al fatto che non ci sono stati molti pericoli dalle nostre parti ma abbiamo preso tanti gol nella nostra area piccola, non solo oggi. Non c'era mai capitato per tanto tempo, sono gol molto pesanti e molto simili, dobbiamo rimediare".

Come commenta questa sconfitta? "I risultati peggio di così non potevano essere. Dispiace molto non aver fatto punti, non abbiamo avuto fortuna in questa settimana. Dispiace, ma contro squadre di alto livello abbiamo fatto bene".

Manca continuità nelle prestazioni?

"Sì, ma lo spirito mi piace. L'Atalanta deve essere questa, che attacca con coraggio. Poi abbiamo affrontato squadre molto forti, ma dopo prestazioni come quella con la Roma devi farti due domande".

Le manca la possibilità di ribaltare la partita coi cambi?

"Oggi Hojlund è entrato molto bene, ha costretto De Vrij a trattenerlo quasi da ultimo. Questa penso sia la strada da seguire".

Su cosa lavorerete nei prossimi mesi? Vedrà la società per definire le strategie?

"La società sa tutto quello che penso. Saranno loro a dettare gli obiettivi, io devo valorizzare ciò che chiede la società. C'è bisogno di avere le stesse idee, se dobbiamo ringiovanire dobbiamo far giocare i giovani. Se la società vuole la Champions ci metteremo a testa bassa per arrivarci, visto che sembra l'unica cosa che interessi".

Bilancio della stagione?

"Lo faremo più avanti, il problema di questa prima parte di stagione è aver fatto tanti punti all'inizio. Dipende sempre da come si vogliono analizzare le cose, se negativamente o positivamente".

Sarà Zappacosta l'uomo di gennaio?

"Speriamo di recuperare lui e De Roon a gennaio. L'infortunio è stato molto lungo, speriamo di rivederlo".

Malinovkskyi ha dato meno di quanto aspettato?

"Ha fatto 14 presenze. C'è sempre una situazione molto polemica sui risultati, ma Malinovskyi oggi ha sbagliato qualche pallone all'inizio. Però lui è così, ha grandi percentuali di passaggi sbagliati ma poi tira fuori la situazione di assist o gol. Bisogna accettare i difetti ed esaltare i pregi".

Scelte sbagliate sulle strategie?

"No. Le scelte sono puntare sui giovani o rinforzare la squadra, secondo me adesso siamo in una situazione così perché nel mercato fai ciò che puoi. Ma se l'investimento è Hojlund o Scalvini, devono giocare. Altrimenti non ha senso, non fai più l'Atalanta. Sono giocatori di assoluto valore, come Lookman e Soppy che devono giocare essendo talenti. Se no non parliamo di giovani. Sei anni fa ho messo i giovani dei 28 che avevo in rosa e ho fatto una rivoluzione, ma ora è molto più difficile mettere i giovani togliendo gente come Zapata. Va deciso prima, se no scoppia il casino tutte le settimane. L'allenatore non si mette in questa situazione, non voglio starci e non è accettabile. Bisogna tenere i giovani che si ritengono giusti e fare delle scelte. Se non si può fare dal mercato è un altro paio di maniche ma non è così. Io sono pronto a mettermi a disposizione e salvarmi all'ultima giornata, ma non entro in questi meccanismi. Quest'anno siamo partiti bene se no sarebbe stato un casino dall'inizio".