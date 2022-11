Stephen Pagliuca, co-proprietario dell'Atalanta, ha assistito nel pomeriggio alla seduta di rifinitura della squadra in vista della partita con l’Inter insieme ad Antonio Percassi. Insieme al figlio Joseph, Consigliere della Società, resteranno a Bergamo qualche giorno e domani saranno in tribuna al Gewiss Stadium per assistere al match. Lo comunica il club orobico.