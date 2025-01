Marco Carnesecchi rende merito ai vincitori dopo la semifinale di Supercoppa italiana di ieri sera: "L'Inter è stata più brava di noi, sono veramente forti - ha ammesso il portiere dell'Atalanta a Radio TV Serie A -. Hanno sfruttato le palle inattive, per me il 2-0 non è un risultato giusto. Ora pensiamo al campionato. Approccio? Noi venivamo da due ko pesanti contro di loro, magari abbiamo abbassato il blocco. Nel primo tempo è andata bene, nella ripresa hanno trovato il gol su un episodio e si sono aperti gli spazi. Il primo gol? Non è per trovare alibi, ma non era calcio d'angolo. Dal campo non è facile prendere le decisioni, non ci vogliamo attaccare agli episodi, andiamo avanti. Ora resettiamo, a Udine sarà complicata".