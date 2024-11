Bukayo Saka, attaccante esterno dell'Arsenal, è stato intervistato da Prime Video alla vigilia della partita con l'Inter. Ecco le sue dichiazioni.

Ho appena scoperto che il tuo nome nella lingua yourba, parlata nel sud della Nigeria, significa "colui che porta felicità e gioia". È stupendo...

"Sì, mia piace molto il mio nome, grazie".

Arteta conosce il significato del tuo nome?

"Ne dubito, non credo che lo conosca".

Lui parla sempre di felicità. La felicità è la ragione per cui giocate a calcio. E allora siete pronti a portare felicità e gioia sul terreno di gioco?

"Sì, questo è il motivo per cui gioco a calcio. Avere il sorriso sulla faccia e dare gioia ai tifosi, soprattutto a quelli dell'Arsenal. Non vedo l'ora di scendere in campo".

Si parla molto delle vostre difficoltà attuali. Cosa sta succedendo?

"Credo che questo momento sia assolutamente normale. Le squadre attraversano momenti brutti, non giocano al loro meglio, ma devono restare uniti tornare sulla via della vittoria. È questo quello che stiamo facendo adesso, non stiamo a sentire cosa dicono gli altri di noi, le critiche non hanno importanza. Siamo concentrati sulla vittoria a partire da questa partita e dalla prossima contro il Chelsea, questo è il nostro obiettivo".

Com'è giocare con Havertz?

"Lui è molto bravo, è un top player. Da quando è arrivato all'Arsenal, ha fatto un passo in avanti: migliora sempre, è una grande minaccia in area di rigore. Mi piace tanto giocare con lui".