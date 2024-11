Ko velenoso per l’Arsenal di Arteta che cade per 1-0 in casa del Newcastle, incassando la seconda sconfitta stagionale in Premier League. Risultato negativo con il quale dovrà fare i conti la squadra londinese che da domani comincerà la sua preparazione per la sfida contro l’Inter a San Siro, valida per il quarto turno di Champions League. È Isak ad imporre la debacle ai Gunners che incassano un solo gol al 12esimo senza mai riuscire a ribaltarla e senza mai creare veri presupposti per causare pericoli ai Magpies a parte una chance per Declan Rice nei minuti finali. Un viatico poco rassicurante alla partita contro i nerazzurri di mercoledì.