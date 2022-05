Arrivato presso il Salone d'Onore del Coni di Roma per l'Assemblea di Lega Serie A che avrà inizio a breve, Maurizio Arrivabene, direttore sportivo della Juventus, avversaria dell'Inter questa sera in finale di Coppa Italia, ha risposto seppur brevemente in merito alla gara dell'Olimpico che decreterà il vincitore della competizione: "Si affrontano due belle squadre, c'è un'ottima atmosfera con tanto pubblico".