Prima del fischio d'inizio di Juventus-PSG, l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, interveuto a Sky Sport, ha parlato anche dei giocatori recuperati, annunciando il rientro di Federico Chiesa: "Questa sera serve la prestazione. È un buon test per i ragazzi giovani contro una grandissima squadra - ha detto a proposito della gara che sta per iniziare -. Abbiamo la possibilità di centrare l'Europa League. È normale che ci sia molta amarezza, delusione e arrabbiatura. Non essere a marzo a giocarci gli ottavi di finale sicuramente è una cosa che ci rimane dentro. Stasera ci sarà lo stadio pieno contro una squadra straordinaria, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile".