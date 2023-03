Inzaghi ha parlato di mancanza di rispetto per il gol convalidato, nonostante il tocco di braccio di Rabiot che si è visto da più angolazioni: che cosa gli risponde?

"Io a Simone faccio i complimenti per quello che sta facendo con l'Inter. Posso solo dire che il VAR è oggettivo, quando ci sono situazioni come quella di stasera (ieri sera, ndr) o quella di Zakaria in Juve-Inter della scorsa stagione. Quando sono a favore va bene tutto, quando sono contro si brontola. Io non ho mai commentato le decisioni arbitrali, infatti me ne sono andato dal campo perché mi stavo innervosendo e non volevo farmi buttare fuori. Quello che ci è successo con la Salernitana è una cosa oggettiva, sembra non ci fosse la telecamera come nella stessa zolla in Juve-Inter dell'anno scorso. Le polemiche non servono a niente, la squadra ha fatto una buona partita contro una grande Inter che è ai quarti di Champions ed è terza in campionato. Bisognerà riaffrontarli in Coppa Italia, sarà molto dura".