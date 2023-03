Pensa come Szczesny di poter arrivare in Champions anche con la penalizzazione? "Dobbiamo ambire e cercare di fare il massimo. Ora domani abbiamo l'ultima partita, è importante e difficile a Milano perché gli scontri diretti sono sempre difficili da giocare. Abbiamo perso a Milano col Milan, a Napoli, a Roma. Abbiamo battuto la Lazio e l'Inter in casa e pareggiato con la Roma. Quindi gli scontri diretti più o meno 2 li vinci, 3 li perdi, 3 li pareggi. Su quello siamo in linea. In classifica ora siamo indietro, è difficile recuperare ma dobbiamo fare il massimo. Domani è importante, noi nell'ottica della classifica, ripeto e lo dico da qui fino alla fine del campionato: la squadra in campo ha fatto 53 punti e su questo dobbiamo ragionare. Da qui al 19 aprile quando ci sarà la sentenza vedremo cosa succederà, però noi lavoriamo su quello. Poi avremo l'Europa League, la Coppa Italia. Ora pensiamo a domani sera, poi recuperiamo le energie e poi affrontiamo passo dopo passo un aprile bello ed entusiasmante da giocare e da vivere".

Come sta Locatelli? "Io lo vedo bene, a Friburgo l’ho tolto a dieci minuti dalla fine perché la partita era in sicurezza e gli ho risparmiato qualche minuto. Però sta molto bene".

Come sta Di Maria? "Oggi ci sarà l’ultimo allenamento, mi sembra che stia bene. Devo valutare Bonucci e Miretti mentre non ci saranno Milik e Alex Sandro. Chiesa sta bene, ha fatto anche gol giovedì e sono contento. Poi tutti gli altri che han giocato giovedì sono a disposizione".

Sarà staffetta fra Chiesa e Di Maria?

"Magari stanno fuori tutti e due, non lo so vediamo dopo l'allenamento. Non abbiamo cambi davanti senza Kean e Milik, abbiamo Soulé ma di prime punte solo Vlahovic. Per noi è una partita molto importante domani, bisogna fare una bella prestazione".

Il percorso di crescita di Gatti? E domani titolare?

"Può essere che domani giochi di nuovo".

Pensa che Vlahovic si sia definitivamente sbloccato?

"Arriva con grande entusiasmo per aver raggiunto i quarti di finale. Sarà una bella partita, ripeto per noi è molto importante".

Lei e Inzaghi siete spesso criticati.

"Nel calcio ha ragione chi vince, a fine anno verranno tirate le somme e fatta un'analisi di quello che è andato e che non è andato. La stagione non è ancora finita, in questo momento tutto è bello e magari fra 20 giorni è l'opposto. Fino alla fine dell'anno non si può dire se la stagione è buona o meno buona. L'obiettivo della Juventus è arrivare in questo momento a giocarci tutte le possibilità di giocarsi le due finali di coppa e arrivare tra le prime quattro in campionato. Noi non dobbiamo valutare quelle che succede fuori dal campo. Se a fine anno la squadra al netto delle sanzioni sarà sesta o quinta vorrà dire che la stagione non sarà andata bene".