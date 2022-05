Come vive questa vigilia dell'unico trofeo rimasto a disposizione? "Serenamente, arriviamo bene a questa finale. Siamo convinti di fare una buona partita, speriamo di portare gli eventi dalla nostra parte. Se uno fa il possibile per vincere poi bisogna accettare anche il risultato del campo".

Dopo la conferenza stampa, stand-up per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sport Mediaset in vista della sfida contro l'Inter, quarto appuntamento stagionale tra le due squadre dopo che nelle precedenti tre i bianconeri non hanno mai vinto: "Speriamo sia ora la volta buona... Bello esserci in questa finale, faremo tutto il possibile per vincere sapendo di affrontare una squadra forte. Ogni finale si gioca per vincerla, vedremo se saremo stati bravi a portare a casa il trofeo".

Come si gioca contro l'Inter?

"Domani sarà una partita diversa perché sarà una finale e le finali sono partite completamente diverse".

Vlahovic come sta? Pensa al gol che gli manca da quattro giornate?

"Ci sono giocatori che non hanno segnato anche per otto giornate... Dusan sta bene, a Genova ha fatto una buona partita sotto l'aspetto tecnico. Domani farà sicuramente bene, è molto più sereno. Più gioca e più potrà migliorare".

C'è una componente di rischio nel far giocare Dybala?

"Ricordo che Liam Brady segnò un rigore prima di andare via dalla Juventus (stagione 1981-82, gol decisivo per la vittoria dello Scudetto su rigore contro il Catanzaro, ndr). Paulo giocherà, è cresciuto molto di condizione. Sereno? Sì, perché non dovrebbe esserlo?".