Un'istantanea con alcuni giocatori nerazzurri per festeggiare il compleanno in famiglia. Steven Zhang ha passato davvero una bella serata, tra la cena natalizia con entusiasmo e le battute ironiche unite alle canzoni cantate a squarciagola. Il numero uno dell'Inter ha postato su Instagram la foto con Mkhitaryan, Lukaku, D'Ambrosio, Calhanoglu, Handanovic, Dimarco, Correa, Barella, Dzeko e Cordaz, scrivendo: "Nel mio cuore". Un modo per ricaricare le pile nel segno dell'amicizia.