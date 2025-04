Dopo l'orgoglio di Alexiou, parole piene di sentimento anche quelle espresse da Mattia Zanchetta, centrocampista dell'Inter U20, reduce dalla deludente e dolorosa sconfitta di Trebisonda che ha scritto la parola fine all'emozionante cavalcata europea della stagione.

"Fa tanto male uscire da questa competizione in questo modo" ha ammesso il giovane figlio d'arte che non si nasconde e al contrario esprime la grande amarezza che il risultato lascia. "Ma lo facciamo a testa alta e continuiamo a lavorare perché la stagione non è finita e abbiamo ancora un obiettivo importante a cui puntare" ha poi continuato suonando la carica in vista del proseguo in campionato.