Nella consueta marcia di avvicinamento social alla partita contro il Napoli, l'Inter rievoca la prodezza firmata Hakan Calhanoglu nella rotonda vittoria per 3-0 ottenuta la scorsa stagione dalla squadra di Simone Inzaghi nel capolouogo campano. E lo fa usando come sfondo un'opera diventata ormai un punto di pellegrinaggio per i tifosi di tutto il mondo: il murales di Diego Armando Maradona dipinto su un muro di Via Emanuele De Deo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.