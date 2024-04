Match winner al Bluenergy Stadium, grazie alla zampata in zona Cesarini che ha regalato il sorpasso all'Inter sull'Udinese in pieno recupero, Davide Frattesi ha mandato un messaggio a caldo ai tifosi tramite i profili social del club: "Ragazzi, ci risiamo come a Verona - le parole del centrocampista -. Non ce la faccio più, meglio stare a casa con la tv spenta sul divano". Poi l'urlo indemoniato: "Daje!".