Alla vigilia di Sassuolo-Inter, ultima amichevole del 2022 nerazzurro nella quale Simone Inzaghi farà le prove generali in vista del big match contro il Napoli del 4 gennaio, Edin Dzeko appare di buon umore, come si evince dalla foto postata sul suo profilo Facebook che lo ritrae sorridente duante l'allenamento odierno andato in scena al centro sportivo di Appiano Gentile. "Ready", ha scritto a corredo il centravanti bosniaco, dichiarandosi pronto per condividere l'attacco con Romelu Lukaku come già successo nel test vinto contro la Reggina.