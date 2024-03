Momento amarcord in vista di Inter-Empoli per il club nerazzurro che ricorda "un Christian Vieri indimenticabile" con la tripletta segnata all’Empoli nella stagione 2002/03, tripletta valsa la vittoria appunto per 3-0 dei nerazzurri di Hector Cuper. Tre gol messi a referto dall’ex bomber nerazzurro sottoscritti in poco più di un quarto d’ora, in una stagione che Bobo concluse con 27 gol segnati, di cui 24 in campionato. Altro obiettivo distante solo un gol per Lautaro Martinez, attualmente a 26 gol in stagione, 23 in Serie A.

Un Christian Vieri inolvidable

Un hat-trick y más en la victoria 3-0 sobre el Empoli #ForzaInter #InterEmpoli — Inter (@Inter_es) March 30, 2024