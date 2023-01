Matteo Darmian ancora una volta si è dimostrato fondamentale nel trionfo dell'Inter in Arabia Saudita contro il Milan: l'esterno nerazzurro, preferito da Inzaghi a Dumfries, si è reso protagonista di una prestazione molto positiva in tutte due le fasi di gioco, nonostante due clienti scomodi come Theo Hernandez e Leao. Darmian ha voluto celebrare il trionfo della Supercoppa sui social sulle note del tormentone di Elodie.