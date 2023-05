Tutto pronto negli spogliatoi dell'Olimpico, dove tra poco più di un'ora si giocherà l'ultimo atto di Coppa Italia che decreterà il vincitore di questa stagione del Torneo, attualmente nelle mani dell'Inter che lo scorso anno si guadagnò ai danni della Juventus e che questa sera si contenderà con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Come già anticipato nelle scorse ore, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con la seconda maglia come attestano le immagini pubblicate dal club meneghino tramite i canali social.