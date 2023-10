Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu sempre insieme. Nonostante la sosta nazionali e i chilometri di distanza i due calciatori dell'Inter, in ritiro rispettivamente con Francia e Turchia, non smettono di parlare e sentirsi, a testimonianza di come tra i due sia nato sin da subito un rapporto speciale. Thuram infatti sui social ha postato lo screen della videochiamata con il compagno di squadra, una foto che ha scatenato ovviamente la tifoseria nerazzurra.