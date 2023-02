L'Argentina campione del mondo ieri ha fatto incetta di premi al "The Best FIFA Football Awards 2022". A Parigi, durante la cerimonia di premiazione andata in scena alla Salle Pleye, sono stati incoronati, tra gli altri, Lionel Messi, Lionel Scaloni e Dibu Martinez, rispettivamente come migliore giocatore, allenatore e portiere della scorsa stagione. "Una notte con i migliori", ha scritto Javier Zanetti, vice pesidente dell'Inter, postando sul proprio profilo Instagram una foto con il fuoriclasse del PSG, prima di congratularsi con tutti i vincitori.