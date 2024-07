Mehdi Taremi è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Ma prima di iniziare la nuova avventura professionale, l'attaccante iraniano ha ringraziato e omaggiato il Porto, club dove ha trascorso quattro entusiasmanti anni. Club che a sua volta ha ricambiato l'omaggio, salutando pubblicamente il 32enne: "Medhi Taremi, una storia scritta di gol in gol" si legge nella didascalia utilizzata dai lusitani nel video riassuntivo dei quattro anni trascorsi insieme durante i quali l'iraniano ha disputato 182 partite, segnando 91 gol e servito 47 assist. Numeri che fanno dell'iraniano un vero e proprio "Re di Persia" come lo definisce lo stesso club che poi, in un secondo post celebrativo su Instagram, aggiunge: "Nient'altro che rispetto per Taremi".

