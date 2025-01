Finalmente anche Mehdi Taremi può fare festa. Dopo la doppietta in Champions contro la Stella Rossa e il guizzo nella finale di Supercoppa contro il Milan, l'attaccante iraniano ha trovato anche il primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter.

L'ex Porto, entrato nella ripresa del Via del Mare al posto di Lautaro Martinez, è stato glaciale dal dischetto, siglando la rete del definitivo 4-0 nerazzurro sul Lecce: "È bello segnare per i nerazzurri" ha poi scritto in un post su Instagram, festeggiando così la prima rete nel campionato italiano.