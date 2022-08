"Finalmente!". Questa è la parola che oggi balena nelle menti di ogni tifoso dell'Inter in ogni angolo del mondo, desideroso più che mai di vedere la propria squadra del cuore di nuovo in azione nella nuova stagione. Per l'atteso appuntamento di stasera, l'esordio stagionale in gare ufficiali dei nerazzurri contro il Lecce, Inter Media House ha realizzato un video fatto di immagini e parole: "Abbiamo aspettato, ci siamo goduti la vista. Abbiamo sorriso ad ogni nuovo arrivo, felici per il grande ritorno (Lukaku). Abbiamo rivissuto ogni momento sognando un'emozione. L'attesa è finita".