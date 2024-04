Tenuto a riposo in Inter-Empoli da Simone Inzaghi per non correre rischi inutili, dopo la distorsione alla caviglia rimediata con la nazionale svizzera, ieri Yann Sommer ha fatto lo spettatore tifando i compagni dalla panchina, soprattutto il collega di reparto Emil Audero, che è riuscito a conquistare il secondo clean sheet di fila in campionato dopo quello di Lecce. "+3", ha scritto il portiere svizzero esultando per il risultato finale su Instagram.