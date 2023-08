Postando su Instagram la foto che lo ritrae al momento della firma del contratto per l'Inter, Yann Sommer ha espresso nuovamente la sua felicità per l'inizio della nuova avventura milanese: "E' ufficiale, mi unisco all'Inter, far parte di un club così iconico e dalla grande tradizione mi rende orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare - forza Inter!", ha scritto il portiere svizzero.