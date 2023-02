"Perfect week" scrive Matteo Darmian su Instagram dove celebra la sua super settimana nerazzurra iniziata con la vittoria di Coppa Italia contro l'Atalanta, vittoria valsa doppia per lui che contro la Dea ha portato a casa il suo 100esimo successo in Serie A e conclusa con la gioia del derby di ieri sera. Senza dimenticare il rinnovo per un'altra stagione con la Beneamata, ufficializzato qualche giorno fa. "Il derby è nerazzurro" conclude l'esterno di Simone Inzaghi.