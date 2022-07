Nuova avventura per Mattia Sangalli. Il centrocampista classe 2002, che si è trasferito in prestito secco al Lecco, ha voluto salutare il club nerazzurro con un messaggio pubblicato sui propri profili social: "16 anni indossando sempre la maglia dell’Inter: passione, sudore, amore per i miei colori sin da quando sono bambino 16 anni di gioie, vittorie ed emozioni. Grazie Inter, a presto", le parole di Sangalli.