Primo giorno di preparazione oggi, alla Pinetina, per gli italiani reduci dalla deludente spedizione all'Europeo tedesco. Dopo le vacanze, questa mattina, hanno varcato i cancelli del 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Matteo Darmian. Quest'ultimo già carico per la sua quarta stagione all'Inter: "Pollice in su, se sei pronto per la nuova stagione", ha scritto sul suo profilo X il difensore.