L'Argentina domina 4-1 nella sfida di qualificazioni mondiali contro il Brasile e i giocatori dell'albiceleste non dimenticano Lautaro Martinez, rimandato a casa per un problema muscolare. Sia Julian Alvarez che Enzo Fernandez, dopo aver trovato la via della rete, hanno infatti festeggiato con il simbolo del "Toro". Un omaggio al capitano nerazzurro, che ha ripostato l'immagine sui propri canali social.