E' arrivato annunciandosi come 'Benji l'interista', ieri è uscito dal campo come MVP del derby di Milano che ha regalato ai nerazzurri lo scudetto sul campo dei cugini. E ora, il giorno dopo aver scritto la storia con i suoi compagni, Benjamin Pavard urla la sua gioia al mondo nerazzurro: "SECONDA STELLA. NEL DERBY. PUNTO. E BASTA", ha scritto in italiano il nazionale francese.