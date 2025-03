"Palla c'è, palla non c'è". Non è certamente passata inosservata la bella giocata di Alessandro Bastoni nel corso del primo tempo tra Atalanta e Inter. Dopo un tentativo di pressing ultra-offensivo della Dea condotto da Bellanova, ecco che il difensore dell'Inter con un gioco di prestigio ha eluso ogni tentativo avversario, con un tunnel che ha aperto i varchi per la ripartenza della manovra di Inzaghi.