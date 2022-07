Altra amichevole per la squadra di Simone Inzaghi e altra vittoria tra le mura amiche della Pinetina, dove l'Inter si è imposta per 8-1 contro il Novara. Andre Onana in attesa dell'amichevole col Lens, si gode la nuova divisa e condivide il suo 'nuovo amore': "Pazza Inter, amala" scrive sui social a corredo di qualche immagine che lo ritrae con la nuova maglia nerazzurra.